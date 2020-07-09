В Воронежская область 9 июля установила антирекорд по смертности от коронавируса

Архив "КП".

9 июля в Воронежской области, по данным регионального оперштаба, коронавирус подтвердился еще у 131 человека. Общее количество заболевших на данный момент составляет 8909.

При этом общее количество выздоровевших на тысячу отстает от предыдущей цифры - болезнь смогли победить 7024 человека, в том числе 377 человек за последние сутки.

Из больниц выписались 120 человек, в то время как госпитализировать пришлось 70.

А вот по умершим 9 июля в Воронежской области был зафиксирован антирекорд - сразу семь человек. Общий печальный итог - 76 смертей.

Напомним, 8 июля CОVID-19 обнаружили у 134 человек.