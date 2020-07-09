2020-07-09T09:47:11+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить бывшего высокопоставленного полицейского-антикоррупционера за взятку в 10 миллионов рублей

44-летний обвиняемый полностью признал свою вину
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".
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В Воронеже будут судить бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

44-летний мужчина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В прокуратуре области сообщили, что предприниматель отдал антикоррупционеру в общей сложности 10 миллионов рублей за покровительство. За эти деньги страж порядка обещал избавить бизнесмена от проверок со стороны государственных и контролирующих органов.

- С апреля 2015 по май 2019-го обвиняемый ежемесячно получал от посредника незаконное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за якобы оказываемое покровительство. Никаких обещанных действий в пользу предпринимателя полицейский не совершал, - сообщили в прокуратуре.

Свою вину экс-полицейский признал. Теперь его дело будут рассматривать в Центральном районном суде Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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