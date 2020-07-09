2020-07-09T10:25:43+03:00
Происшествия

В Воронеже восемь пожарных тушили бесхозную постройку во дворе дома

Она сгорела за считанные минуты
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области.Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области.
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Вчера вечером на улице Чебышева в Левобережном районе сгорела постройка во дворе дома. Строение оказалось не маленьким - 6 на 8 метро - и при этом бесхозным. В 9 вечера жители позвонили в диспетчерскую с сообщением о возгорании, а в через 11 минут все было уже кончено.

В ГУ МЧС сообщили, что к тушению пожара привлекались 8 человек и две единицы техники. Несмотря на все усилия постройка сгорела. К счастью, никто не пострадал.

Ранее в Воронежской области потушили огромный лесной пожар, который подобрался почти вплотную к санаторию имени Цюрупы.

Тем временем, после аномальной жары в регион наконец-то вернулось похолодание. Сегодня июля региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра до 18-23 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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