2020-07-08T19:34:23+03:00
Общество

Воронеж вошел в список самых популярных городов для путешествий с детьми

Наш город на восьмой строчке рейтинга
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, составил рейтинг самых популярных городов для путешествий с семьей этим летом. Исследование провели на основе данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

В числе фаворитов рейтинга оказался и Воронеж. Он разместился на 8 месте десятки лидеров.

А сам рейтинг выглядит так: Санкт-Петербург, Осташков, Лахденпохья, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Воронеж, Калининград и Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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