Воронеж вошел в список самых популярных городов для путешествий с детьми
Наш город на восьмой строчке рейтинга
фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, составил рейтинг самых популярных городов для путешествий с семьей этим летом. Исследование провели на основе данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
В числе фаворитов рейтинга оказался и Воронеж. Он разместился на 8 месте десятки лидеров.
А сам рейтинг выглядит так: Санкт-Петербург, Осташков, Лахденпохья, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Воронеж, Калининград и Ярославль.
ИСТОЧНИК KP.RU