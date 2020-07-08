2020-07-08T19:17:03+03:00
Общество

Количество пострадавших от клещей воронежцев выросло до 1678

Но год назад укушенных было на 27% больше
Елена ФЕДЯШЕВА
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Клеща можно отнести в лабораторию на исследованиеКлеща можно отнести в лабораторию на исследованиеФото: из архива «КП»
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С начала 2020 года в медучреждения обратились 1678 жителей Воронежской области, подвергшихся нападению иксодовых клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, эти цифры – в пределах среднемноголетних и на 27,3% ниже прошлогодних. Тогда, напомнили эпидемиологи, от клещей в 6 июля пострадали 2308 человек.

Чтобы не допустить возникновения болезней, распространяемых клещами, в Роспотребнадзоре в течение летнего сезона проводят обработки мест массового пребывания людей на природе, в парках и скверах. По данным ведомства, уже обработали 477,5 га территории.

Лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» проводит исследование клещей на наличие заболеваний. Сюда можно принести снятого паразита, ежедневно без выходных. Однако услуга эта платная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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