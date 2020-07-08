В Воронеже в день Петра и Февронии поздравили семьи-долгожители

8 Июль 2020 2020-07-08T18:39:26+03:00

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Накануне Дня семьи, любви и верности в Ленинском районе чествовали семьи, отмечающие «круглые» семейные даты. Гостей собрали за круглым столом в Совете ветеранов. Здесь за чашкой чая они обсудили, проблемы и приоритетные направления поддержки в том числе и ветеранских семей.

По случаю Дня Петра и Февронии благодарственные письма от имени управы района и мэрии Воронежа вручили супругам Семенякиным, которые вместе 50 лет. «Золотую свадьбу» в этом году отметила и семья Гудым, а вот Грачевы стали победителями регионального конкурса «Семья года», как хранители традиций.

- Несмотря на то, что супруги вместе 23 года, их уже называют ветеранами семейной жизни и советуют молодым воронежцам брать с них пример, - рассказали в управе.

Вручая награды семьям, руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников отметил, что этот праздник пронизан добром и любовью к нашим близким. Ведь каждый человек связывает свое счастье, прежде всего с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU