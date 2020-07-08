Воронежец присвоил себе полмиллиона с топливной карты фирмы, в которой работал
Почти полмиллиона рублей пропало с топливной карты сельхоз предприятия, после того, как она оказалась в руках 39-летнего воронежца. С февраля по июнь он работал в фирме водителем.
Когда подозреваемого задержало он признался, что передал карту с кодом своему знакомому, разрешив ей пользоваться. Тот, в свою очередь, оплачивал «пластиком» горюче-смазочные материалы.
- Приятелю злоумышленник пояснил, что топливная карта принадлежит его родственнику, поэтому никаких проблем при покупке ГСМ не будет. Деньги за топливо знакомый перечислял на банковский счет подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU