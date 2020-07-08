Воронежец присвоил себе полмиллиона с топливной карты фирмы, в которой работал

8 Июль 2020 2020-07-08T18:03:21+03:00

Знакомый расплачивался за топливо картой, а возвращал подозреваемому наличку Фото: из архива «КП»

Средства с пластика он обналичивал с помощью ничего не подозревающего приятеля

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Почти полмиллиона рублей пропало с топливной карты сельхоз предприятия, после того, как она оказалась в руках 39-летнего воронежца. С февраля по июнь он работал в фирме водителем.

Когда подозреваемого задержало он признался, что передал карту с кодом своему знакомому, разрешив ей пользоваться. Тот, в свою очередь, оплачивал «пластиком» горюче-смазочные материалы.

- Приятелю злоумышленник пояснил, что топливная карта принадлежит его родственнику, поэтому никаких проблем при покупке ГСМ не будет. Деньги за топливо знакомый перечислял на банковский счет подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU