На участке жителя воронежского села нашли грядки с коноплей
Сотрудники полиции Лискинского района получили оперативные данные, что 27-летний житель села 2-е Сторожевое выращивает коноплю. Полицейские пришли по указанному адресу с обыском и на приусадебном участке нашли аккуратные грядки с 53 кустами. Владелец поля тщательно ухаживал за растениями: поливал, рыхлил и пропалывал. Здесь же находились садовые инструменты.
Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления.
В отношении владельца «плантации» в полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU