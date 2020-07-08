На участке жителя воронежского села нашли грядки с коноплей

8 Июль 2020 2020-07-08T17:31:34+03:00

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Сотрудники полиции Лискинского района получили оперативные данные, что 27-летний житель села 2-е Сторожевое выращивает коноплю. Полицейские пришли по указанному адресу с обыском и на приусадебном участке нашли аккуратные грядки с 53 кустами. Владелец поля тщательно ухаживал за растениями: поливал, рыхлил и пропалывал. Здесь же находились садовые инструменты.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления.

В отношении владельца «плантации» в полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU