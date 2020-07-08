В Воронеже продлят два маршрута общественного транспорта

8 Июль 2020 2020-07-08T17:22:00+03:00

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Маршрут автобуса № 88А «ул. Перхоровича – ул. Остужева» продлят до остановки «Сельская» в микрорайоне Боровое. Такое решение было принято 8 июля в городском управлении транспорта во время заседания комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Кроме того, на летний период увеличится маршрут №52АВ. До 31 августа движение общественного транспорта с этим номером будет направлено от остановки «Ж/д вокзал «Воронеж-1» до остановки «ул. Землячки» с заездом на остановку «Пляж» (мкр. Боровое). С 1 сентября по 31 мая автобусы будут работать по прежнему маршруту – без заезда в Боровое.

ИСТОЧНИК KP.RU