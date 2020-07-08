Крупным лесным пожаром под Воронежем заинтересовалась прокуратура

8 Июль 2020 2020-07-08T16:59:52+03:00

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Лискинская межрайонная прокуратура заинтересовалась фактом лесного пожара у санатория имени Цюрупы. Напомним, возгорание произошло 7 июля, огонь, по предварительным оценкам, уничтожил около 90 гектаров массива лесного фонда.

Надзорное ведомство начало процессуальную проверку, которая установит причины и возможных виновников ЧП. В ее рамках также оценят причиненный пожаром ущерб. - Также межрайонной прокуратурой организована проверка соблюдения лесного, противопожарного законодательства в деятельности Давыдовского филиала КУ ВО «Лесная охрана «Давыдовское лесничество» и Нижнеикорецкого сельского поселения, граничащего с указанной территорией государственного лесного фонда, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU