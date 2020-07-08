2020-07-08T16:07:04+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали саратовского разбойника, грабившего пенсионерок

Деньги он тратил на наркотики
Юрий КОЗЛОВ
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В июле в дежурные части нескольких отделов полиции обратились пожилые женщины. Пенсионерки заявили, что стали жертвами ограблений. Все они говорили, что на них нападал молодой мужчина.

Полицейские выяснили, что грабитель орудовал среди бела дня. Он выслеживал одиноких пожилых женщин в частном секторе. Потом подбегал сзади, выдергивал сумки, а порой и бил пенсионерок камнем по голове.

Вскоре преступника задержали. Им оказался 28-летний житель Саратовской области. В отделе полиции он признал свою вину в двух разбоях и четырех грабежах. Оказалось, что молодой человек был наркоманом, и деньги ему требовались на «дозу». После ограблений он переодевался в другую одежду. Но такая нехитрая конспирация преступнику не помогла. В отношении него возбуждены уголовные дела. Суда грабитель будет дожидаться в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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