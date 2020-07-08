Авария катеров в Воронеже: одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии

8 Июль 2020 2020-07-08T15:51:48+03:00

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Стало известно состояние людей, пострадавших в столкновении двух катеров: ЧП случилось на водохранилище вечером 7 июля. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, трое человек пошли амбулаторно, только одна из пострадавших был госпитализирована. Сейчас женщина находится в отделении анестезиологии и реанимации. Ее состояние - тяжелое.

Катера столкнулись в районе поселка Радчино Рамонского района. Как выяснили сотрудники транспортной прокуратуры, весьма странно вели себя люди на обоих катерах. На одном из них владелец доверил руль человеку, не имевшему прав на управление этим плавательным средством. А водитель второго во время разбирательств отказался пройти тест на алкогольное опьянение.

Ранее сообщали о четырех пострадавших в результате этой аварии на воде: мужчинах 54 и 56 лет и женщинах 34 и 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU