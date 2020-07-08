Ребята из Воронежа стали победителями в конкурсе «Я познаю Россию»

8 Июль 2020 2020-07-08T16:40:13+03:00

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Стали известны результаты всероссийского конкурса «Я познаю Россию. Прогулки по стране», который в 2020 году в условиях эпидемии проводился на «удаленке». В числе победителей оказались ребята из двух воронежских школ - №13 и №101, из Ленинского и Коминтерновского районов.

На пути к победе перед ними стояли задачи создать свой проект (экскурсию), продвигать продукт в соцсетях и снять заключительное видео.

Пока не известно, каким будет финал – очным или заочным, все будет зависеть от развития эпидемии.

Напомним, площадкой для реализации проекта воронежцы использовали соцсети и сайты школ. Там ребята проводили виртуальные экскурсии, размещали видеоролики, делились впечатлениями и идеями.

ИСТОЧНИК KP.RU