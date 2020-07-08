2020-07-08T15:27:26+03:00
Общество

В Воронежской области злостного алиментщика отправили в колонию

Другого мужчину, не желавшего обеспечивать дочку, оштрафовали на 416 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
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Приговоры злостным алиментщикам вынесли в Аннинском и Терновском районных судах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В Аннинском районе 43-летний мужчина не платил алименты с мая по август 2019 года. Он был лишен родительских прав еще в марте 2016-го, но от ежемесячных отчислений ребенку это его не освобождало. В итоге бессовестный папаша задолжал более 25 тысяч рублей.

Мужчине припомнили судимость за пьяную езду и приговорили по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем средств на содержание ребенка» к четырем месяцам колонии общего режима.

Несколько иная ситуация была в Терновском районе. Там 41-летний нерадивый папаша, местный житель, бросил семью с дочкой в городе Тосно Ленинградской области. Однако убежать совсем не удалось – он должен был выплачивать на ребенка четверть своего дохода. Однако перечислял дочке мужчина совсем мало и в итоге задолжал бывшей семье более 450 тысяч рублей.

7 июля в Терновском районном суде приняли решение, что он должен заплатить девочке не только те деньги, что задолжал, но еще и неустойку – более 416 тысяч рублей. Если и дальше будет увиливать от алиментов, то может отправиться в колонию на срок до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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