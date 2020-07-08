2020-07-08T15:11:17+03:00
Общество

Воронежцы жалуются, что на дамбе после реконструкции запрещают загорать днем и гулять после 22 часов

Областные власти, к ведению которых относится этот объект, уверяют, что ничего подобного на самом деле нет
Юрий КОЗЛОВ
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Вслед за въездом закрыли и вход?Вслед за въездом закрыли и вход?Фото: соцсети
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В соцсетях воронежцы жалуются, что по дамбе Чернавского моста теперь нельзя гулять поздним вечером. Люди утверждают, что, когда они находились там после 22 часов (хотя они вели себя тихо и спокойно), к ним подошел охранник и попросил покинуть территорию. Ему задали вопрос, можно ли туда прийти днем позагорать. Он ответил, что нет.

Возможно, служебное рвение мужчины с сомнительными правами охладит следующий комментарий областных властей:

- Никто официально не запрещал находиться на дамбе гуляющим людям. Есть только одно ограничение – не стоит туда ходить ночью. А с 22.00 до 00.00 никто вам никаких препятствий чинить не должен. При условии, конечно, вашего адекватного поведения. Так, на шумные компании, собирающихся, в частности, курить кальян, жаловались местные жители.

Скорее всего, именно из-за этой жалобы в итоге появился дорожный знак, запрещающий въезд на дамбу с 22.00 до 7.00. Он к тому же предупреждает, что при нарушение этого правила машины может забрать эвакуатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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