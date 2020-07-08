2020-07-08T14:56:18+03:00
Общество

Прокуратура Воронежской области зарегистрировала больше 4 тысяч нарушений прав многодетнах семей

Накануне Дня семьи ведомство подвело итоги проверок в 1 полугодии
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ко Дню семьи, любви и верности прокуратура проанализировала результаты проверок по вопросам соблюдения прав многодетных семей, своевременного предоставления соцподдержки, выделения и использования материнского капитала, решения жилищных вопросов.

По данным ведомства, в первом полугодии 2020 года сотрудники прокуратуры обнаружили более 4 тысяч нарушений в этой сфере. По итогам проверок внесено 467 представлений об устранении нарушений, 576 должностных лиц наказали. Кроме того прокуроры принесли 143 протеста на незаконные правовые акты, направили в суд 202 иска и привлекли к административной ответственности 434 лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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