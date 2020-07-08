2020-07-08T14:49:01+03:00
Происшествия

В Воронеже алабай прокусил ногу женщине, гулявшей с годовалой дочкой

ЧП случилось в Репном
Артем ИЛЬИН
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Стало известно о жутком происшествии, случившемся 1 июля в микрорайоне Репное. Далеко не поздним вечером по улице Писательницы Кретовой гуляла 36-летняя женщина, она везла в коляске годовалую дочку. Вдруг на нее вылетела огромная псина – алабай. Собака тяпнула женщину за ногу. К счастью, прохожие отогнали животное. Алабай убежал назад во двор. Хозяйка собаки ничем не помогла покусанной молодой маме. К счастью, ребенок не пострадал. Женщина написала заявление в полицию.

- Наши сотрудники проводят проверку обстоятельств ЧП, в частности, опрашивают очевидцев. В ходе судебно-медицинской экспертизы определт, насколько серьезны травмы, нанесенные собакой, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, 26 мая 2017 года в селе Айдарово Рамонского района две собаки в день рождения 66-летней женщины напали на нее и, по сути, сняли скальп. Пенсионерка выжила. Заводчицу элитных собак, которую пострадавшая женщина считала хозяйкой искусавших ее псин, в итоге, по сути, никак не наказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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