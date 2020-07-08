2020-07-08T13:27:47+03:00
Общество

Новую улицу Воронежа назовут в честь авиаконструктора Генриха Новожилова

А сквер в Придонском - в честь командующего 232-ой стрелковой дивизии Ивана Улитина
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Городская комиссия по культурному наследию поддержала инициативу руководства авиазавода по увековечиванию памяти выдающегося авиаконструктора - дважды Героя Социалистического Труда Генриха Новожилова, под руководством которого созданы широкофюзеляжные пассажирские самолёты ИЛ-86 и ИЛ-96, которые многие годы серийно производились на заводе ВАСО. Решено именем конструктора назвать одну из вновь образованных улиц в районе Минской и Остужева.

А сквер в микрорайоне Придонской получит имя командующего дивизией 232 Стрелковой дивизии подполковника Ивана Ильича Улитина.

Кроме того члены комиссии поддержали идею размещения на фасаде дома №11 по Московскому проспекту мемориальной доски с пофамильным списком героев – работников бывшего завода им. Коминтерна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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