2020-07-08T13:26:42+03:00
Общество

В Воронеже санитарные врачи объяснили, почему не разрешили открыть бассейны

По сравнению со спа-салонами и банями там одновременно могут находиться гораздо больше людей
Юрий КОЗЛОВ
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Сколько еще бассейны будут ожидать посетителей, пока непонятно.Сколько еще бассейны будут ожидать посетителей, пока непонятно.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, почему до сих пор не дали «добро» на открытие бассейнов. Вопрос об этом возник у многих наших читателей. Действительно, функции спа-салонов и бань, которым разрешили начать обслуживать народ , не сильно отличаются от бассейнов.

Однако оказалось, что дело не в особенностях деятельности, а в числе посетителей, одновременно находящихся внутри помещений. В отделе санитарного надзора резонно заметили, что в спа-салоны и в бани обычно приходит в одно и то же время не более пяти – десяти. Понятно, что потенциальная вместимость бассейнов с ними несравнима. Их, скорее всего, откроют только когда показатели распространения инфекции и числа свободных коек придут в норму. Кстати, в эти же сроки могут дать «зеленый свет» и для пляжей. Впрочем, они в такую жару заполняются и без разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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