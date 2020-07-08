В Воронеже санитарные врачи объяснили, почему не разрешили открыть бассейны

8 Июль 2020 2020-07-08T13:26:42+03:00

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В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, почему до сих пор не дали «добро» на открытие бассейнов. Вопрос об этом возник у многих наших читателей. Действительно, функции спа-салонов и бань, которым разрешили начать обслуживать народ , не сильно отличаются от бассейнов.

Однако оказалось, что дело не в особенностях деятельности, а в числе посетителей, одновременно находящихся внутри помещений. В отделе санитарного надзора резонно заметили, что в спа-салоны и в бани обычно приходит в одно и то же время не более пяти – десяти. Понятно, что потенциальная вместимость бассейнов с ними несравнима. Их, скорее всего, откроют только когда показатели распространения инфекции и числа свободных коек придут в норму. Кстати, в эти же сроки могут дать «зеленый свет» и для пляжей. Впрочем, они в такую жару заполняются и без разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU