2020-07-08T13:16:01+03:00
Общество

После аномальной жары на Воронежскую область обрушатся ливни и даже град

Конечно, такая картина будет не везде, а лишь местами по региону
Олег ИВАНОВ
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В Воронеж и область скоро должна прийти прохлада, вместе с тем 9 июля региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра до 18-23 м/с. Конечно, такая картина будет не везде, а лишь местами по региону.

Штормовое предупреждение распространяется на период с 18:00 8 июля до 18:00 9 июля.

В ГУ МЧС по Воронежской области напоминают, что смертельно опасно при сильно ветре стоять под линией электропередач. Рекомендуется вовсе ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей.

Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40.

В случае ЧП звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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