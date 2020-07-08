В Воронежской области «Хендай» протаранил «Тойоту»: четверо ранены

8 Июль 2020 2020-07-08T12:57:09+03:00

Багажник "Тойоты" после столкновения с "Киа". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Стало известно еще об одной аварии, где были ранены люди. ДТП случилось в Павловском районе во вторник, 7 июля.

- Около 12.30 на 679 километре трассы «Дон» водитель «Хендай Крета», 30-летниий москвич, ехавший со стороны столицы в направлении Ростова-на-Дону, не успел затормозить перед находившейся впереди «Тойотой Ленд Крузер Прадо». В результате он сам и его пассажиры: мужчины 26 и 29 лет и 30-летняя женщина (все жители Московской области) с травмами разной степени тяжести попали в больницу. 36-летнему жителю Кемеровской области, рулившему японской иномаркой, госпитализация не потребовалась, - рассказали в региональном ГУ МВД.

В больницу попали водитель "Киа" и три его пассажира.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 8 июля в 4.40 в результате похожего ДТП в Новоусманском районе («Киа» врезалась в ехавшую впереди грузовую «ГАЗель») в больницу попали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU