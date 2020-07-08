2020-07-08T12:57:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Хендай» протаранил «Тойоту»: четверо ранены

Пострадали две мужчины и женщина [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Багажник "Тойоты" после столкновения с "Киа".Багажник "Тойоты" после столкновения с "Киа".Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Стало известно еще об одной аварии, где были ранены люди. ДТП случилось в Павловском районе во вторник, 7 июля.

- Около 12.30 на 679 километре трассы «Дон» водитель «Хендай Крета», 30-летниий москвич, ехавший со стороны столицы в направлении Ростова-на-Дону, не успел затормозить перед находившейся впереди «Тойотой Ленд Крузер Прадо». В результате он сам и его пассажиры: мужчины 26 и 29 лет и 30-летняя женщина (все жители Московской области) с травмами разной степени тяжести попали в больницу. 36-летнему жителю Кемеровской области, рулившему японской иномаркой, госпитализация не потребовалась, - рассказали в региональном ГУ МВД.

В больницу попали водитель "Киа" и три его пассажира. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В больницу попали водитель "Киа" и три его пассажира.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 8 июля в 4.40 в результате похожего ДТП в Новоусманском районе («Киа» врезалась в ехавшую впереди грузовую «ГАЗель») в больницу попали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новую улицу Воронежа назовут в честь авиаконструктора Генриха Новожилова
В Воронеже санитарные врачи объяснили, почему не разрешили открыть бассейны
После аномальной жары на Воронежскую область обрушатся ливни и даже град
В Воронежской области «Хендай» протаранил «Тойоту»: четверо ранены
Воронежский фермер переоценил стоимость закладки яблоневых садов на 5 миллионов и попал под суд
В трех районах Воронежа может измениться вкус и цвет воды из-за ремонта на станции
В Воронеже мужчина лег поспать прямо на разделительной полосе дороги
Авария катеров в Воронеже: владелец одного доверил руль неумехе, водитель другого отказался пройти «пьяный» тест
В Воронежской области открылся еще один центр амбулаторной онкологической помощи
В Воронеже МАЗ сбил насмерть женщину
В воронежском парке «Дельфин» представили проект обновления бывшего «автодрома»
Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»
Под Воронежем «Киа» врезалась в грузовую «ГАЗель»: пятеро ранены
В Воронеже на водохранилище столкнулись два катера: четыре человека ранены
В Воронеже создают народный аудиогид по городским достопримечательностям
В Воронежской области еще шесть человек умерли от коронавируса
11 работников Нововоронежской АЭС стали кандидатами в управленческий кадровый резерв Росатома
В Воронеже во дворе дома устроили бассейн для детей
В Воронежской области потушили огромный лесной пожар, угрожавший санаторию
В Воронеже сказочный поселок Рыбачий отгораживают забором от «туристов»
В Воронеже вновь зафиксировали температурный рекорд
Ужасный лесной пожар в Воронежской области: огонь мог переброситься на санаторий
За первую неделю июля в Воронеже утонуло два человека
Воронежца арестовали на сутки из-за тонировки на автомобиле
В Воронеже нашли девочку, сбежавшую из дома на Дальних Садах
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Воронежской области мальчика, которого сажала на цепь мать, могут взять в приемную семью
Житель Воронежской области 40 минут слушал по телефону, как его обсуждает сожительница со знакомыми