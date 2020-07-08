Воронежский фермер переоценил стоимость закладки яблоневых садов на 5 миллионов и попал под суд

8 Июль 2020 2020-07-08T12:41:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи полиции Бобровского района завершили расследование делам в отношении 46-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, являясь главой агропредприятия, мужчина зимой 2018 года получил субсидию в размере 11 миллионов 730 тысяч на закладку и уход за плодовыми садами. А при отчетности предоставил фиктивные документы, в которых сильно завысил стоимость затрат. Размер ущерба составил больше 5 миллионов.

- В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.- Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в Бобровский районный суд Воронежской области для рассмотрения по существу.

Фермеру грозит серьезное наказание - 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU