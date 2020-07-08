2020-07-08T12:40:28+03:00
Общество

В трех районах Воронежа может измениться вкус и цвет воды из-за ремонта на станции

Сотрудники лаборатории качества воды при этому будут контролировать безопасность.
Олег ИВАНОВ
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При этом отключать или ограничивать водоснабжение не будутПри этом отключать или ограничивать водоснабжение не будутФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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«РВК-Воронеж» проведет плановый ремонт оборудования на крупнейшей в городе водоподъемной станции (ВПС). Работы начнутся 9июля с 9.00 и продолжатся до 10 июля 10.00.

Специалисты заменят вышедшие из строя детали сразу на двух запорных арматурах большого диаметра: 1 000 мм и 600 мм. Это должно повысить надежность водоочистки и водоподачи в Коминтерновском, Советском и Ленинском районах.

При этом отключать или ограничивать водоснабжение не будут. Однако жители тех самых районов - Коминтерновского, Советского и Ленинского - могут заметить изменения органолептических свойств воды. Но специалисты уверяют, что вода останется безопасной.

- Эти необходимые для надежности функционирования объекта работы требуют значительного времени. Поэтому для нас уже стало обычной практикой объединять крупные плановые ремонты в один и проводить их одновременно. Горожанам, конечно, придется испытать неудобства, но продлятся они всего сутки. При этом восстановление оборудования должно минимизировать вероятность нештатных ситуаций на станции, - пояснил начальник цеха водопроводных сооружений, станций и сетей «РВК-Воронеж» Владимир Еремеев.

Однако если изменения запаха, цвета или вкуса будут явно заметны, рекомендуют отстаивать воду из крана около 1,5 часов, затем пропускать через марлевый фильтр или кипятить. В свою очередь, сотрудники лаборатории качества воды «РВК-Воронеж» будут контролировать безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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