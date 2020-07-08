В Воронеже мужчина лег поспать прямо на разделительной полосе дороги
В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото оригинального отдыха мужчины. Он прилег поспать прямо на разделительной полосе главной улицы левого берега - Ленинского проспекта. Видимо, перебрал с горячительными напитками, а жара его «сморила».
По словам автора фото Алены Давыдовой, наблюдала она за экстремальным отдыхом в 8.27 8 июля. Стало быть, тогда уже сильно припекало. Недолго было и тепловой удар схватить. Надеемся, что соответствующие службы не оставят мужчину без внимания и препроводят куда следует. Для его же блага.
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ИСТОЧНИК KP.RU