2020-07-08T12:06:22+03:00
Общество

В Воронеже мужчина лег поспать прямо на разделительной полосе дороги

Его отдых зафиксировала камера проезжающей машины
Артем ИЛЬИН
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- Прилег вздремнуть я на дороге...- Прилег вздремнуть я на дороге...Фото: Алена Давыдова.
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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото оригинального отдыха мужчины. Он прилег поспать прямо на разделительной полосе главной улицы левого берега - Ленинского проспекта. Видимо, перебрал с горячительными напитками, а жара его «сморила».

По словам автора фото Алены Давыдовой, наблюдала она за экстремальным отдыхом в 8.27 8 июля. Стало быть, тогда уже сильно припекало. Недолго было и тепловой удар схватить. Надеемся, что соответствующие службы не оставят мужчину без внимания и препроводят куда следует. Для его же блага.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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