В Воронеже мужчина лег поспать прямо на разделительной полосе дороги

8 Июль 2020 2020-07-08T12:06:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото оригинального отдыха мужчины. Он прилег поспать прямо на разделительной полосе главной улицы левого берега - Ленинского проспекта. Видимо, перебрал с горячительными напитками, а жара его «сморила».

По словам автора фото Алены Давыдовой, наблюдала она за экстремальным отдыхом в 8.27 8 июля. Стало быть, тогда уже сильно припекало. Недолго было и тепловой удар схватить. Надеемся, что соответствующие службы не оставят мужчину без внимания и препроводят куда следует. Для его же блага.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU