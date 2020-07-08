2020-07-08T12:06:42+03:00
Происшествия

Авария катеров в Воронеже: владелец одного доверил руль неумехе, водитель другого отказался пройти «пьяный» тест

В результате серьезно пострадали три человека
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронежской транспортной прокуратуре рассказали новые обстоятельства столкновения двух катеров. Напомним, ЧП на водохранилище случилось вечером 7 июля.

Во-первых, стало известно, что катера столкнулись в районе поселка Радчино Рамонского района.

Во-вторых, как выяснили сотрудники прокуратуры, весьма неадекватно вели себя люди на обоих катерах. На одном из них владелец доверил руль человеку, не имевшему прав на управление этим плавательным средством. А водитель второго во время разбирательств отказался пройти тест на алкогольное опьянение.

Ранее сообщали о четырех пострадавших в результате этой аварии на воде: мужчинах 54 и 56 лет и женщинах 34 и 40 лет. Однако в информации прокуратуры говорится уже о трех раненых. Видимо, кого-то из четверых после оказания помощи отпустили домой из-за того, что травма оказалась легкой.

Пока стало известно, что оштрафованы на 30 тысяч рублей по ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ «Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном или передача управления судном лицу, не имеющему такого права» водитель и владелец одного из катеров. О санкциях мужчине, рулившему другим и отказавшемуся проходить «пьяный» тест, пока не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Авария катеров в Воронеже: владелец одного доверил руль неумехе, водитель другого отказался пройти «пьяный» тест