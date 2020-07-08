В Воронежской области открылся еще один центр амбулаторной онкологической помощи

8 Июль 2020 2020-07-08T11:11:15+03:00

Теперь онкобольные Борисоглебского района смогут получать специализированную медицинскую помощь, никуда не выезжая

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25 июня на базе поликлиники №1 Борисоглебской районной больницы открылся центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Обновление произошло в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В структуру центра входит дневной стационар с двумя местами для проведения химиотерапии.

- Теперь онкобольные Борисоглебского района смогут получать специализированную медицинскую помощь, не выезжая в областной центр, - комментируют в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Всего в рамках реализации нацпроекта на территории Воронежской области до 2024 года будет открыто еще пять таких центров: четыре – на базе районных больниц в Боброве, Павловске, Россоши и Калаче и один – в областном онкологическом диспансере. 2 сентября ЦАОП уже открылся в Лискинской районной больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU