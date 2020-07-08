В Воронеже МАЗ сбил насмерть женщину

8 Июль 2020 2020-07-08T10:52:29+03:00

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Во вторник, 7 июля, в семь часов утра у дома № 1а по Московскому проспекту на территории предприятия случилось ДТП, закончившееся трагедией

- Водитель МАЗа, 49-летний житель Орловской области, не заметил 60-летнюю жительницу Воронежа, шедшую впереди грузовика, и наехал на нее. Вызвали скорую. Приехавшие врачи смогли только зафиксировать смерть. Наши сотрудники выясняют, почему шофер не заметил пенсионерку, - рассказали в региональном ГУ МВД.

По сведениям полиции, всего в Воронежской области 7 июля зафиксировали 127 ДТП. 86 из них случились в Воронеже, 34 – в районах, еще 7 – на федеральных трассах. В 11 авариях один человек погиб, 15 ранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU