В воронежском парке «Дельфин» представили проект обновления бывшего «автодрома»

8 Июль 2020 2020-07-08T10:38:05+03:00

Планируется, что на этой территории дети снова смогут изучать правила вождения

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Пока решается вопрос, будет ли колесо обозрения в воронежском парке «Дельфин», концессионер представил концепт функциональной зоны «Парк ПДД». Она расположится в северо-восточной части на месте бывшего «автодрома» и со всех сторон будет ограничена существующими пешеходными дорожками.

Планируется, что здесь юные посетители в игровой форме будут изучать правила дорожного движения и закреплять навыки поведения на дороге. Кататься можно будет на велосипедах, самокатах и мини-машинках с ограничением скорости.

- Сеть дорожек будет представлять различные варианты транспортных сетей и развязок, а установленные светофоры и дорожные знаки вкупе с малыми архитектурными формами позволят имитировать уличную городскую сеть, - уточняет администрация парка «Дельфин».

Судя по схеме, будут предусмотрены выделенные цветом велодорожки, пешеходные дорожки из гранитной крошки и соответственно асфальтовый трек.

Не забыли и про родителей: они смогут наблюдать за детьми из специальной зоны ожидания под теневым навесом. Так же в центре зоны планируется установить смотровую вышку, с которой можно будет фотографировать катающихся. По границам зоны будут высажены дополнительные кустарники для формирования живой изгороди.

Удастся ли полностью реализовать эти планы?

ИСТОЧНИК KP.RU