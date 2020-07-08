2020-07-08T11:01:12+03:00
Происшествия

Под Воронежем «Киа» врезалась в грузовую «ГАЗель»: пятеро ранены

Пострадали оба водителя и три пассажира [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Легковая машина опрокинулась набок.Легковая машина опрокинулась набок.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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8 июля в 4.40 на 527 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилась авария.

- Водитель «Киа Кворис», 35-летний местный житель, врезался в ехавшую впереди грузовую «ГАЗель Некст», перевозившую домашнюю птицу. От удара получили травмы пять человек. Пострадал водитель «Киа», три его пассажира – мужчины 24 и 26 лет и 42-летняя женщина и шофер «ГАЗели», 43-летний житель Ярославской области. Их всех отвезли в больницу. Наши сотрудники проходят проверку, в ходе которой продолжают выяснять обстоятельства аварии, - рассказали в региональном ГУ МВД.

"ГАЗель" также встала на бок, вид у нее жутковатый. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

"ГАЗель" также встала на бок, вид у нее жутковатый.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские разбираются, почему водитель "Киа" не затормозил перед "ГАЗелью". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские разбираются, почему водитель "Киа" не затормозил перед "ГАЗелью".Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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