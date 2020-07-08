2020-07-08T09:15:54+03:00
Общество

В Воронеже создают народный аудиогид по городским достопримечательностям

Рассказать свои городские истории и стать соавтором путеводителя может любой желающий
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МТС совместно с жителями столицы Черноземья и краеведами создают оригинальный туристический маршрут по самым колоритным и таинственным местам родного города. Пройти с «народным» путеводителем можно будет за 2 часа со смартфоном в руках. «Голосом» Воронежа станет любимый горожанами известный актер Камиль Тукаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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