2020-07-08T08:58:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области еще шесть человек умерли от коронавируса

За последние сутки подхватили эту заразу еще 134 наших земляка
Юрий КОЗЛОВ
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Число смертей все увеличивается.Число смертей все увеличивается.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В областном оперативном штабе предоставили свежие данные по количеству умерших от коронавируса в нашем регионе. 7 июля жертв болезни было 63, теперь стало 69.

В то же время число заражений за сутки неуклонно снижается. На утро 8 июля стало известно о 134 жителях Воронежской области, подхвативших эту болезнь (7 июля было 139). Всего за время начала коронавирус диагностировали уже у 8778 наших земляков.

В то же время стало известно еще о 329 выздоровевших. Всего коронавирус победили 6647 жителей нашей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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