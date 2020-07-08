2020-07-08T08:22:50+03:00
Происшествия

В Воронежской области потушили огромный лесной пожар, угрожавший санаторию

Огонь полыхал на площади 92 гектара [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Огонь от лесных пожаров был виден издалека.Огонь от лесных пожаров был виден издалека.Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
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В региональном ГУ МЧС сообщили об окончательной ликвидации пожара в Лискинском районе недалеко от санатория имени Цюрупы. Огонь, бушевавший на площади 92,3 гектара, потушили во вторник, 7 июля, в 23.25. С пламенем боролись 63 сотрудника МЧС на 27 пожарных машинах.

О пожаре стало известно вечером 7 июля. Тогда сотрудники МЧС рассказали, что пламя на площади 20 гектаров на землях Гослесфонда, замеченное около пяти часов вечера, в трех километрах от санатория, локализовано в 19.30. В тот же день огонь бушевал в лесу Павловского района на площади 1,5 гектара. Пламя добралось до хозяйственной постройки, где погибли телята. Огонь разросся до площади 40,4 гектара. В 19.36 его потушили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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