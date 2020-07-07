2020-07-07T22:10:42+03:00
Происшествия

Ужасный лесной пожар в Воронежской области: огонь мог переброситься на санаторий

Потребовались усилия 63 спасателей и 27 пожарных машин, чтобы локализовать угрозу
Олег ИВАНОВ
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В 17.00 поступило сообщение о лесном пожаре в Лискинском районеВ 17.00 поступило сообщение о лесном пожаре в Лискинском районеФото: ГУ МЧС по Воронежской области
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В региональном ГУ МЧС на днях забили тревогу: 5 июля в Воронежской области случилось пять лесных пожаров. Огонь уничтожил более 110 гектаров.

7 июля в 17.00 поступило новое сообщение о лесном пожаре в Лискинском районе. Речь идет о землях, принадлежащих Гослесфонду. Когда прибыло первое подразделение спасателей, огонь уже охватил лесную подстилку на площади 1 гектар и начал переходить на верх.

В 17.17, как сообщили в региональном ГУ МЧС, был объявлен режим повышенный опасности. Все силы и средства были направлены на защиту местного санатория имени Цюрупы. Существовала реальная угроза, что огонь может перекинуться и на него. Удаление от очага составляло всего 3 км.

В 17.50 площадь пожара увеличилась уже до 20 гектаров и продолжала расти. В 19.30 площадь активного горения составила 20 га. Потребовались усилия 63 спасателей и 27 пожарных машин, чтобы локализовать пожар и остановить его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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