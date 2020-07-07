2020-07-07T15:24:14+03:00
Общество

В воронежском микрорайоне Краснолесный станет больше площадок для спорта

Обновления ждут и местные учреждения социальной сферы
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В округе №1, в микрорайоне Краснолесный, который представляет в Воронежской городской Думе Владимир Ходырев (фракция «Единая Россия»), продолжатся работы по благоустройству. Проходят они под эгидой популяризации спорта и здорового образа жизни.

В 2020 году при содействии председателя Гордумы из бюджета выделили средства на установку спортивных тренажеров на улицах Столля, Боровиковая и Приграничная. Кроме того, значительные средства из бюджета направлены на реконструкцию ограждения стадиона «Локомотив». Спортивное оборудование планируют доустановить на ул. Генерала Лохматикова, 29.

Местное ТОС «Коммунистическая» выиграло грант на благоустройство площадки и установку спортивного оборудования на улице Родниковая. Депутат также решил поддержать общественников: помог в финансировании ограждения.

Продолжается и поддержка учреждений социальной сферы. Так, в школе №24 (ул. Генерала Лохматикова, 43) запланирован текущий ремонт. В 2019 году Владимир Ходырев уже помог решить вопрос с реконструкцией входной группы в учебное заведение. Тогда же была обустроена площадка для проведения торжественных линеек.

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