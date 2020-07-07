В воронежском ЗАГСе объяснили разницу между единым реестром населения и чипированием

7 Июль 2020 2020-07-07T16:13:20+03:00

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На пресс-конференции в Доме Журналистов руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина рассказала о том, как в нашем регионе идут работы по подготовке единого реестра населения. Напомним, по всей стране его собираются подготовить к 1 января 2022 года.

- На 1 июля 2020 года мы перевели в электронный формат 6 миллионов актовых записей, правда и осталось немало – около 3 миллионов, - сообщила Марина Севергина. – По темпам этой работы входим в десятку лучших регионов страны. В 2021 году надеюсь, в основном, будем уточнять данные и устранять недостатки.

В то же время Севергина высказала свое мнение по поводу разговоров о том, что единый реестр – очередной шаг к чипированию и тотальному контролю над каждой отдельной личностью:

- Это все страшилки. Напротив, реестр делается для удобства– чтобы люди не мучились над составлением налоговой отчетности, не корпели над заполнением разного рода бумажных квитанций. Вообще считаю, что недалеко то время, когда паспорт нужен будет разве что для выезда из-за рубеж. А для решения всяческих вопросов внутри страны будет достаточно пластиковой карты, куда будут занесены все сведения по тому или иному человеку. Не надо уподобляться козленку из известной сказки, который переживал, что его посчитали. Посчитали – значит, не забыли!

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ИСТОЧНИК KP.RU