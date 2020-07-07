В Воронеже свадебный бум обеспечили военные

7 Июль 2020 2020-07-07T15:10:57+03:00

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Руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина предоставила статистику за первые шесть месяцев 2020 года по бракам и разводам. Оформили свои отношения за это время 4234 пары, а развелись 3909.

- По сравнению с обычными цифрами больше было свадеб в апреле. Связываем это с ранним выпуском академии имени Жуковского и Гагарина в связи с эпидемией коронавируса. Многие военные сразу после окончания учебы зарегистрировали отношения со своими девушками, чтобы потом уехать с женами в места, куда их распределят, - сообщила Марина Севергина.

В то же время руководитель управления ЗАГС отметила, что, несмотря на то, что в апреле и мае из-за ситуации с коронавирусом разводы не регистрировали, в июне их было всего на 16 больше, чем в том же месяце 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU