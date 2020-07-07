2020-07-07T14:30:12+03:00
Общество

Каждый пятый воронежец не сможет отправиться в отпуск после пандемии из-за финансовых проблем

Впрочем, есть и другие причины, которые останавливаются горожан от отдыха в этом году
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Показатели, влияющие на снятие ограничений, все еще не достигли нормы, но, кажется, что пандемия все-таки отступает. Так почему бы не помечать об отпуске или хотя бы о небольшом отдыхе? Тем более, что в такую аномальную жару, заставлять себя работать все тяжелее.

«КП-Воронеж» вместе с социологической службой «Ваше мнение!» узнала у горожан, надеются ли они в оставшейся части 2020 года куда-либо отправиться в отпуск?

Оказалось, что 23,4% воронежцев уже расписали для себя отдых в другом российском регионе: вероятно, большинство отправят покорять Крым или курорты Краснодарского края.

Еще 22,5% респондентов уверены, что смогут устроить себе хороший отпуск, не выезжая за пределы Воронежской области.

Есть и куда более смелые 10,5% горожан, кто верит, что границы в 2020 году откроются, и они смогут улететь в какую-либо другую страну.

Конечно, были и те, кому уже не приходится мечтать об отпуске. Например, 20% воронежцев сказали, что них нет финансовых возможностей для отдыха после пандемии.

Еще у 13,2% нет возможности взять отпуск. А другие 5,7% останутся дома, так как опасаются куда-либо выезжать из-за коронавируса. Остальные участники опроса, видимо, пока не определились, поэтому затруднились ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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