2020-07-07T14:25:15+03:00
Происшествия

Под Воронежем замдиректора крупного магазина электробытовой техники присвоил почти 200 тысяч клиентских средств

А потом забрал из банкомата чужие деньги
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".
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В один из дней в августе прошлого года на заместителя директора магазина "Эльдорадо", расположенного в Сита-парке Град, очевидно, нашло помутнение. Иначе это и назовешь: сначала 29-летний Сергей Дерусов, как сообщает прокуратура Воронежской области, присвоил деньги клиентов, а потом забрал из банкомата оставленные кем-то по невнимательности средства.

- Бывший заместитель директора магазина, находясь на рабочем месте, присвоил себе 188 тысяч рублей, полученные от продаж товаров, - рассказали в прокуратуре области.

Чуть позже мужчина направился к банкомату, чтобы перевести наличку на свою карту. Но тут его ожидал сюрприз. От искушения осужденный не смог устоять:

- Мужчина подошел к банкомату и увидел, что перед ним кто-то не завершил предыдущую операцию по внесению средств. В открывшемся устройстве приема-выдачи лежали 37,5 тысяч рублей. Он их похитил, - пояснили в прокуратуре.

На суде Сергей Дерусов признал свою вину полностью. Он возместил в добровольном порядке ущерб пострадавшим. С учетом всех этих факторов суд ему назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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