2020-07-07T13:56:42+03:00
Общество

В Воронежской области в 2020 году пока никто не решился на операцию по смене пола

За четыре года был всего один подобный случай
Юрий КОЗЛОВ
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Руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года в нашем регионе не было ни одного случая смены пола:

- Вообще напомню, что за последние четыре года был всего один подобный случай. Это говорит о том, что наши земляки – люди традиционных взглядов, что лично меня радует. Мы в этом отношении – не Москва и не Санкт-Петербург.

Напомним, сексуальные меньшинства в Воронежской области в публичном пространстве «засвечиваются» редко. В основном это происходит, когда отдельные их активисты запрашивают о возможности проведения соответствующих парадов, на что власти регулярно отвечают отказом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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