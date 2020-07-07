В Воронежской области в 2020 году пока никто не решился на операцию по смене пола
Руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Севергина сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года в нашем регионе не было ни одного случая смены пола:
- Вообще напомню, что за последние четыре года был всего один подобный случай. Это говорит о том, что наши земляки – люди традиционных взглядов, что лично меня радует. Мы в этом отношении – не Москва и не Санкт-Петербург.
Напомним, сексуальные меньшинства в Воронежской области в публичном пространстве «засвечиваются» редко. В основном это происходит, когда отдельные их активисты запрашивают о возможности проведения соответствующих парадов, на что власти регулярно отвечают отказом.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU