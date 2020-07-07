Спасатели предупреждают воронежцев о предстоящих грозах и ураганном ветре

7 Июль 2020 2020-07-07T13:25:40+03:00

При этом жара из региона никуда не уйдет

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Пока все ждут, когда в Воронеж и область придет прохлада, от регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пришел прогноз о неблагоприятных метеорологических явлениях на 8 июля.

И речь вовсе не об аномальной жаре, хотя и ее, похоже, не избежать. Но на этот раз жителей региона предупреждают о том, что местами по Воронежской области ожидаются грозы, а сопутствующие порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

- Помните, смертельно опасно при сильно ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам! Рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - рекомендуют в ГУ МЧС по Воронежской области.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU