2020-07-07T12:11:13+03:00
Происшествия

Краснодарец купил у жительницы Воронежа телефон за 45 тысяч фальшивых купюр

21-летнему молодому человеку грозит восемь лет лишения свободы
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сотрудники полиции передали в суд дело на 21-летнего гастролера-фальшивомонетчика из Краснодарского края. Молодой человек отметился своими деяниями как Воронеже, так и в столице.

В Воронеже в феврале этого года он купил у своего знакомого 17 фальшивок номиналом пять тысяч рублей. Чтобы сбыть "бумажки", краснодарец решил пойти по стандартной схеме - он нашел на одном из сайтов объявление о продаже дорого сотового телефона, созвонился с его хозяйкой, договорился с ней о встрече.

- Осмотрев смартфон, мужчина передал его обладательнице 45 тысяч рублей - 9 фальшивок номиналом по 5 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

От себя добавим, что дорогостоящий товар фальшивомонетчики затем перепродают и получают за него уже реальные деньги.

Остальные восемь поддельных пятитысячных купюр мужчина оставил при себе. Потом он вместе со знакомым отправился в Москву, где с его помощью прикупил еще 20 таких же фальшивок. И с этим богатством подозреваемый отправился на машине в Ростовскую область. Однако на стационарном посту ДПС на 741 км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области его машину остановили гаишники.

В этот момент молодой человек сбросил 27 блокнот по пять тысяч в канализационную яму. Полицейские успели вытащить 19 фальшивок, еще одну они нашли в бумажнике "гастролера".

Сейчас мужчина находится под домашнем арестом. Против него возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Дело передали в Ленинский районный суд Воронежа. Максимальное наказание, которое может получить краснодарец, составляет до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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