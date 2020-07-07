Показатели, влияющие на снятие ограничений, все еще не достигли нормы

7 Июль 2020 2020-07-07T11:55:13+03:00

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К сожалению, вот уже несколько недель в Воронежской области показатели, влияющие на дальнейшее снятие ограничений, никак не перешагнут нормативные значения. Два первых пункта очень по-прежнему очень близки в желаемым значениям. Так, коэффициент распространения инфекции составляет на 7 июля значение 0,9 (при норме, напомним, в 0,8), а свободный коечный фонд - 41,7% (норма 40%). И третий показатель - тестирование на 100 тысяч жителей - 178,5 (норма 90).

Тем временем, за последние сутки в Воронежской области из больниц выписали 173 человек.

Сегодня новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 139 человек. К сожалению, за сутки умерли от COVID-19 четверо. А днем ранее региональный облздрав предоставил статистику по среднему возрасту умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU