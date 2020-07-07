В Воронежской области соцработники из-за коронавируса получат еще 150 миллионов рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T11:23:20+03:00

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В субботу, 4 июля, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому воронежским соцработникам, взаимодействующим с больными коронавирусом, выплатят еще 150 миллионов рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета.

Это будет второй такой "транш". Первый был в мае - тогда на поддержку соцработникам из казны России выделили 95 миллионов рублей. Это было втрое больше каждого из пяти соседних регионов. Больше всего тогда получила только Москва и Московская область - 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU