В Воронежской области соцработники из-за коронавируса получат еще 150 миллионов рублей
Деньги им выделило правительство РФ
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В субботу, 4 июля, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому воронежским соцработникам, взаимодействующим с больными коронавирусом, выплатят еще 150 миллионов рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета.
Это будет второй такой "транш". Первый был в мае - тогда на поддержку соцработникам из казны России выделили 95 миллионов рублей. Это было втрое больше каждого из пяти соседних регионов. Больше всего тогда получила только Москва и Московская область - 150 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU