2020-07-07T11:01:29+03:00
Происшествия

В Воронеже стало известно, как попались чиновники, укравшие у государства 11 миллионов рублей

Оказалось, что их разоблачили в ходе внутренней проверки
Юрий КОЗЛОВ
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В правительстве области рассказали о том, как были пойманы чиновники управления социальной защиты Левобережного района, укравшие у государства более 11 миллионов рублей. Оказалось, что их махинации выплыли на свет божий в ходе внутренней проверки.

Напомним, чиновники руководящего состава районного управления соцзащиты три года делали липовые документы на субсидии для 20 бывших коллег и знакомых при том, что те не имели прав на выплаты. На том аферисты и «погорели». В ходе проверки выяснили, что личных дел людей, на которых оформляли субсидии, в управлении соцзащиты нет. 25 мая материалы проверки передали в прокуратуру Левобережного района.

Сотрудники надзорного ведомства потребовали уволить сотрудников, попавшихся на этой афере. По этому поводу в областном правительстве дали достаточно туманный комментарий:

- Идет работа по принятию административных мер к руководству учреждения, а также по устранению факторов, способствующих подобным нарушениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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