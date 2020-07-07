2020-07-07T10:43:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В отделении урологии воронежской БСМП №1 у троих пациентов обнаружили коронавирус

Причем одна пациентка сразу поступила с высокой температурой и тут же была изолирована
Виктор ЛЕВШАКОВ
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К 6 июля на лечении в COVID-отделении БСМП №1 состоит 124 пациента различной степени тяжестиК 6 июля на лечении в COVID-отделении БСМП №1 состоит 124 пациента различной степени тяжестиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Из отделения урологии БСМП №1 с диагнозом пневмония на специализированные койки для лечения пациентов с COVID-19 были переведены 3 человека. Причем одна пациентка сразу поступила с высокой температурой и тут же была изолирована в отдельную палату. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Двух других пациентов изолировали после появления температуры и других симптомов на фоне лечения основного заболевания. Им провели необходимые обследования. Сейчас состояние заразившихся воронежцев стабильное.

- Инкубационный период новой коронавирусной инфекции составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Все пациенты поступили в учреждение в экстренном порядке для оказания медицинской помощи и, соответственно, до момента поступления не были обследования на COVID-19, - объясняют в облздраве.

Двое пациентов с момента поступления до появления первых симптомов COVID-19 находились на лечении в урологическом отделении менее 5 дней.

- Пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию могли поступить в БСМП №1, уже находясь в инкубационном периоде заболевания, - утверждают в облздраве.

В учреждении проработан комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий для профилактики COVID-19, утвержден масочный режим, используются кожные антисептики для обработки рук, проводятся дезинфекции, ограничено посещение пациентов.

- Единичные случаи заболевания периодически встречаются в лечебном учреждении. Однако на данный момент заболевших пациентов в других отделениях учреждения нет. Но следует учесть, что, исходя из скоропомощного режима работы учреждения, в больницу могут поступать пациенты с симптомами, подозрительными на COVID-19. Такие пациенты сразу изолируются и находятся под наблюдением в отдельных палатах с соблюдением всех доступных мер безопасности, - комментируют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения

К 6 июля на лечении в COVID-отделении БСМП №1 состоит 124 пациента различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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