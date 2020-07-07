2020-07-07T10:28:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Нива» протаранила стоявшую «Ладу»: ранены девочки 5 и 12 лет

Водитель отказался проходить тест на опьянение [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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От удара багажник "Лады" выгнуло дугой.От удара багажник "Лады" выгнуло дугой.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В понедельник, 6 июля, в 14.40 на одной из грунтовых дорог у села Верхняя Хава водитель «Нивы», 54-летний воронежец, ехавший с пруда Винный, врезался в стоявший ВАЗ-21103. За рулем «Лады» сидела 37-летняя местная жительница, а сзади две девочки 5 и 12 лет, пристегнутые ремнями безопасности.

От сильного удара багажник выгнуло дугой. Девочек с травмами разной степени тяжести отвезли в больницу. Водитель отказался проходить тест на опьянение.

"Ниве" на первый взгляд дорогой ремонт не требуется. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

"Ниве" на первый взгляд дорогой ремонт не требуется.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Шофера «Нивы» ответит по части 1 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Также его оштрафовали по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». О конкретных суммах, которые должен заплатить водитель, в региональном ГУ МВД, не сообщают. Проверку обстоятельств ДТП продолжают.

Всего в Воронежской области 6 июля зарегистрировали 121 ДТП. 84 из них случились в Воронеже, 31 – в районах и 6 – на федеральных трассах. В семи авариях один человек погиб, еще десять получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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