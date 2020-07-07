2020-07-07T10:27:30+03:00
Общество

Воронежские волонтеры просят помочь в поисках 15-летней девушки

Накануне Анна Котлярова ушла из дома и не вернулась
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото из группы в соцсети поискового-спасательного отряда "Черноземье".Фото из группы в соцсети поискового-спасательного отряда "Черноземье".
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Поисково-спасательный отряд "Черноземье" собирает воронежцев на выезд. Волонтеры ищут 15-летнюю Анну Котлярову. Девушка ушла 6 июля в 15.30 из своего дома на Дальних Садах. С тех пор о ней ничего не известно.

Три часа назад в группе отряда в соцсети появилась информация, что первый выезд на место ничего не дал. И если не появится новых сведений, то днем поисковики планируют сделать второй выезд, поэтому им потребуются добровольцы.

Рост девушки 170 см, худощавого телосложения, брюнетка - вьющиеся волосы до плеч, глаза серо-голубые. В день пропажи была одета в розовую майку, защитного цвета шорты, на ногах- фиолетовые сланцы.

Если вы обладаете какой-либо информацией об Анне, волонтеры просят позвонить по номеру +79601319708.

А вот другая жительница Воронежа, тоже подросток Ангелина К. вчера нашлась. Она ушла из дома 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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