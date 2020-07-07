В Воронежской области количество выписанных из больниц коронавирусников в два раза превысило госпитализированных

7 Июль 2020 2020-07-07T09:27:06+03:00

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По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки в Воронежской области из больниц выписали 173 человек. Все они победили COVID-19. В то же время госпитализировать пришлось 85. Таким образом, как ранее сказал губернатор Александр Гусев, в регионе продолжается позитивный тренд: уже две недели число выписавшихся превышает число госпитализированных.

Сегодня новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 139 человек. К сожалению, за сутки умерли от COVID-19 четверо. А днем ранее региональный облздрав предоставил статистику по среднему возрасту умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU