В Воронежской области количество выписанных из больниц коронавирусников в два раза превысило госпитализированных
По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки в Воронежской области из больниц выписали 173 человек. Все они победили COVID-19. В то же время госпитализировать пришлось 85. Таким образом, как ранее сказал губернатор Александр Гусев, в регионе продолжается позитивный тренд: уже две недели число выписавшихся превышает число госпитализированных.
Сегодня новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 139 человек. К сожалению, за сутки умерли от COVID-19 четверо. А днем ранее региональный облздрав предоставил статистику по среднему возрасту умерших.
ИСТОЧНИК KP.RU