В Воронежской области на 7 июля у 139 человек подтвердился коронавирус, умерли еще 4
По данным регионального оперштаба 7 июля новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 139 человек. Таким образом, общее количество заболевших составило 8644.
А общее число выздоровевших - 6318, в том числе 16 человек за последние сутки.
К сожалению, за сутки умерли от COVID-19 четверо. Всего инфекция унесла жизни 63 человек. Так, в воскресенье стало известно, что от коронавируса в Павловской РБ умерла лучший врач Воронежской области. А днем ранее региональный облздрав предоставил статистику по среднему возрасту умерших. Оказалось, что наиболее уязвимы перед коронавирусом люди, возраст которых плюс минус 73 года.
ИСТОЧНИК KP.RU