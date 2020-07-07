В Воронежской области на 7 июля у 139 человек подтвердился коронавирус, умерли еще 4

7 Июль 2020 2020-07-07T08:59:26+03:00

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По данным регионального оперштаба 7 июля новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 139 человек. Таким образом, общее количество заболевших составило 8644.

А общее число выздоровевших - 6318, в том числе 16 человек за последние сутки.

К сожалению, за сутки умерли от COVID-19 четверо. Всего инфекция унесла жизни 63 человек. Так, в воскресенье стало известно, что от коронавируса в Павловской РБ умерла лучший врач Воронежской области. А днем ранее региональный облздрав предоставил статистику по среднему возрасту умерших. Оказалось, что наиболее уязвимы перед коронавирусом люди, возраст которых плюс минус 73 года.

ИСТОЧНИК KP.RU