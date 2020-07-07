В Воронежской области восемь пожарных тушили горевший дом

7 Июль 2020 2020-07-07T08:41:33+03:00

Пожарные успели спасти дом в Новохоперске. Фото с сайте ГУ МЧС по Воронежской области.

Огонь удалось отбить, но один человек пострадал

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Сегодня ночью в Новохоперске восемь пожарных тушили загоревшийся дом. К счастью, строение, можно сказать, удалось спасти. Но, как сообщает ГУ МЧС по Воронежской области, в результате ЧП пострадал один человек:

- В результате пожара в жилом доме повреждены веранда, кухня, кровля. По оперативной информации есть пострадавший, - сообщили в ведомстве.

А вчера в региональном МЧС рассказали, что 5 июля в Воронежской области случилось пять лесных пожаров. Огонь уничтожил более 110 гектаров. Пламя спалило деревья в четырех лесничествах: Ольховатском (99,9 гектаров) Новохоперском (8,4 га), Теллермановском (0,12 и 2,5 га, всего 2,62 га), Павловском (1,2 га). С пожарами удалось справиться с большим трудом.

ИСТОЧНИК KP.RU